Киев, 1 октября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Запад должен пересмотреть своё отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и заменить его, поскольку он недоговороспособен. Об этом написал 30 сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам парламентария, западная пресса создала ложный образ руководителя киевского режима. Дубинский в своём Telegram-канале пояснил, что Западу не стоит рассчитывать на изменение политики Киева и проведение Украиной каких-либо переговоров с Россией, пока этот политик находится у власти.

Депутат считает, что глава киевского режима стал ещё более уверен в себе и не захочет никакого диалога. Парламентарий предупредил, что если Запад не найдёт замену политику, то Украина потеряет «еще больше территорий и людей».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, то Россия готова к ним, но только на основе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда выражала готовность к диалогу и никогда не отказывалась от него.

20 сентября руководитель киевского режима заявил, что в вооружённом конфликте Украины и России следует поставить точку в 2024 году. По его словам, для этого необходимо максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мифотворчеством и ложью все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима, посвящённые «переговорам». Она добавила, что диалог предполагает позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе.

30 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил мнение, что руководитель киевского режима пойдёт на переговоры по урегулированию конфликта на Украине только в случае обвала фронта после крупного поражения ВСУ. Он также добавил, что пока перспективы решения конфликта не прослеживаются.