Вашингтон, 1 октября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направят на Ближний Восток дополнительные силы для защиты Израиля. Об этом 30 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«США направят несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток для укрепления безопасности и защиты Израиля в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Кроме того, для усиления присутствия американских сил в регионе также задействуют эскадрильи истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10. Таким образом, общая численность американских войск на Ближнем Востоке достигнет 43 тыс. человек.

Отмечается, что заявление Пентагона об отправке дополнительных сил в регион последовало за сообщениями об ограниченных наземных рейдах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против целей шиитского движения «Хезболла» в приграничных районах Ливана.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC сообщил, что Израиль уведомил США о возможном начале наземной операции в Ливане. Отмечалось, что возможная операция будет носить ограниченный характер и включать оттеснение формирований «Хезболлы» от границ с Израилем путём ударов по позициям и инфраструктуре шиитского движения. ЦАХАЛ объявила территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном военной зоной.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден отметил, что Вашингтон не поддержит возможную наземную операцию Израиля на юге Ливана. По его словам, для США важно скорейшее установление режима прекращения огня между сторонами конфликта.