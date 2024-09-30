Багдад, 1 октября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Военная база с американскими военнослужащими, расположенная у международного аэропорта Багдада, подверглась ракетной атаке. Об этом 1 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

«По меньшей мере две ракеты… были выпущены по военной базе, на которой дислоцируются американские войска, недалеко от международного аэропорта Багдада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две ракеты перехвачены средствами противовоздушной обороны.

При этом утверждается, что всего было выпущено три ракеты, одна из которых упала рядом с военным объектом, что привело к возгоранию нескольких транспортных средств. О пострадавших не сообщалось.

По информации источника Reuters, в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября под удар попал логистический центр посольства США в Ираке, расположенный в международном аэропорту Багдада. Ещё один удар был нанесён по расположенной рядом с аэропортом штаб-квартире Агентства по борьбе с терроризмом. Сообщений о пострадавших не поступало.

14 августа военная авиабаза США, расположенная около газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке. Выпущенные снаряды не достигли цели.