Военная база с военнослужащими США в Багдаде подверглась ракетной атаке
Багдад, 1 октября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Военная база с американскими военнослужащими, расположенная у международного аэропорта Багдада, подверглась ракетной атаке. Об этом 1 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на военные источники.
«По меньшей мере две ракеты… были выпущены по военной базе, на которой дислоцируются американские войска, недалеко от международного аэропорта Багдада», — говорится в сообщении.
Отмечается, что две ракеты перехвачены средствами противовоздушной обороны.
При этом утверждается, что всего было выпущено три ракеты, одна из которых упала рядом с военным объектом, что привело к возгоранию нескольких транспортных средств. О пострадавших не сообщалось.
По информации источника Reuters, в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих.
Как передавало ИА Регнум, 11 сентября под удар попал логистический центр посольства США в Ираке, расположенный в международном аэропорту Багдада. Ещё один удар был нанесён по расположенной рядом с аэропортом штаб-квартире Агентства по борьбе с терроризмом. Сообщений о пострадавших не поступало.
14 августа военная авиабаза США, расположенная около газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке. Выпущенные снаряды не достигли цели.