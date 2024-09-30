Брюссель, 1 октября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Страны Евросоюза призвали к проведению оперативного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции глав МИД 27 европейских государств.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Он отметил, что участники разговора выразили чрезвычайную обеспокоенность обстановкой в этой арабской республике. Кроме того, они подчеркнули, что любая интервенция радикально ухудшит ситуацию в регионе, чего необходимо не допустить.

Боррель также напомнил, что в Ливане по меньшей мере 1 млн человек стали беженцами. Он добавил, что многие жители якобы пытаются покинуть страну через границу с Сирией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень высоким риск начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что дестабилизацию обстановки в регионе вызвала гибель лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате израильского удара. Кроме того, по словам Пескова, из-за подобных действий Израиля погибло много мирных жителей.

30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военной зоной территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном. Въезд в эту зону запрещён.

Телеканал NBC со ссылкой на источник распространил информацию о том, что израильская наземная операция в Ливане может начаться уже вечером 30 сентября. Согласно этим данным, масштаб наземного вторжения будет ограничен, а боевые действия продлятся всего несколько дней.