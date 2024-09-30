Лондон, 30 сентября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Вину в нанесении ущерба не признали в Вестминстерском магистратском суде три активиста экологического движения Just Stop Oil, облившие супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Sky News.

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«Три сторонника Just Stop Oil… не признали вину в нанесении противоправного ущерба в Вестминстерском магистратском суде в понедельник», — уточняется в материале.

При этом отмечается, что картины повреждений не получили, но сторона обвинения указала на ущерб, нанесённый рамам картин. Как пояснил прокурор, одна из рам оценивается в сумму от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов (от 1,2 млн до 2,5 млн рублей), так как является предметом антиквариата. Вторую раму временно одолжили в художественном музее Филадельфии, её стоимость оценивается примерно в таком же диапазоне. Обеим рамам, по словам специалистов, потребуется длительная реставрация.

Сторона защиты ссылается на то, что ущерб, нанесённый рамам, ещё не оценён.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выставленные в Национальной галерее Лондона две версии картины «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога вновь пострадали от членов движения Just Stop Oil после вынесения приговора за подобные действия в 2022 году двум другим активисткам.

Активисты по защите климата напали на картины через час после того, как двоих вандалов за аналогичную акцию приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.