Вашингтон, 30 сентября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Российский пилот-ас истребителя Су-35С напугал пилота американского F-16 неожиданным манёвром в небе над нейтральными водами Берингова моря. Об этом заявил представитель командования ВВС США генерал Грегори Гийо в своём аккаунте в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

«23 сентября 2024 года самолёты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолётов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех», — написал Гийо.

Российский стратегический ракетоносец Ту-95 МС ВКС РФ выполнял плановый полëт, его попытались перехватить американские F-16, но в этот момент появился российский истребитель Су-35С.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919853" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В небе над Аляской российский Су-35 разбудил задремавшего пилота американского F-16

Видеозапись эффектного манёвра российского пилота, снятая 360-градусной камерой, установленной в кабине F-16, появилась в интернете. Су-35С выполняет манёвр на очень близком расстоянии, пересекая траекторию полёта F-16. Судя по реакции американского пилота, для него манёвр российского коллеги стал неожиданностью.

В Минобороны РФ в связи с инцидентом пояснили, что лётчики дальней авиации регулярно совершают подобные полёты над нейтральными водами и делают это в строгом соответствии со всеми международными правилами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 23 сентября министр обороны страны Минору Кихара, японские истребители встретили противолодочные самолёты Ил-38 российского военно-воздушного флота средствами инфракрасного противодействия (ИК-ловушками). Уточняется, что японские истребители в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. В Минобороны сообщили, что Япония по дипломатическим каналам направила Москве протест в связи с произошедшим.

Днём ранее Военно-воздушные силы Германии подняли в небо истребители Eurofighter Typhoon, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, якобы из-за российских военных самолётов. Утверждается, что российские самолёты следовали якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. Немецкие самолёты сопроводили в небе над Балтийским морем один Су-35 и четыре Су-30.