Москва, 30 сентября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Участники президентской программы «Время героев» отметили День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией, посетив 30 сентября концерт на Красной площади в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Герой ДНР, председатель Народного совета региона Артём Жога заявил, что у участников проекта теперь особый фронт, приводит его слова пресс-служба программы в Telegram-канале.

«Мы готовы выполнять задачи там, куда пошлёт нас Родина и где мы будем нужны в тот момент и в тот час, когда понадобится наша помощь. Сейчас мы получаем огромную базу знаний, которая вместе с военным опытом будет служить на благо нашей Родины», — сказал он.

Герой России Владислав Головин добавил, что участники программы являются военными, а потому готовы выполнять приказы Родины и направят все усилия на укрепление позиций России.

Как передавало ИА Регнум, ряд участников программы «Время героев» назначены на посты в региональных органах власти. Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям в Якутии, а Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя.

Евгения Чинцова, который также участвует в проекте, 25 сентября избрали спикером городской думы Нижнего Новгорода. Алексей Кондратьев РФ от Курской области.

Программу «Время героев» реализует Высшая школа государственного управления президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она предусматривает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.