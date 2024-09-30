Мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Горловка, ДНР, 30 сентября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вечером 30 сентября обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, что привело к гибели мирного жителя, заявил мэр города Иван Приходько.
«В результате обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил о пятерых раненых мирных жителях при обстреле Горловки. Позже он уточнил, что количество пострадавших выросло до шести человек.
Как передавало ИА Регнум, в течение 28 сентября в Белгородской области в ходе ударов со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё восемь получили ранения. Пятеро пострадавших на следующий день оставались в больнице.
В курском селе Большое Солдатское от удара украинских боевиков погиб мужчина. Он закрыл собой жену, спасая её во время атаки.