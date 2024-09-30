Горловка, ДНР, 30 сентября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вечером 30 сентября обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, что привело к гибели мирного жителя, заявил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«В результате обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил о пятерых раненых мирных жителях при обстреле Горловки. Позже он уточнил, что количество пострадавших выросло до шести человек.

Как передавало ИА Регнум, в течение 28 сентября в Белгородской области в ходе ударов со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё восемь получили ранения. Пятеро пострадавших на следующий день оставались в больнице.

В курском селе Большое Солдатское от удара украинских боевиков погиб мужчина. Он закрыл собой жену, спасая её во время атаки.