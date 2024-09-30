Москва, 30 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В Донецке выдано первое разрешение на строительство 23-этажного многоквартирного жилого дома. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным 30 сентября заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Мы неплохо запустили строительство жилья по проектному финансированию в новых регионах. Всего выдано 28 разрешений, из них первое за 10 лет — в Донецке. По проекту застройщика в доме будет 105 квартир, на первом этаже — коммерческие помещения», — уточнил вице-премьер, слова которого передает пресс-служба правительства.

Первый многоквартирный жилой дом в Донецке планируют построить на земельном участке площадью почти 7 тыс. кв. м чуть более чем за полтора года. У ЖК будет собственный паркинг, места для хранения вещей, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, а также оборудованная система безопасности.

Хуснуллин отметил, что проект позволит повысить качество жизни жителей и создать комфортную среду для проживания. Квартиры в новом доме можно будет приобрести в том числе с использованием ипотечных средств под льготную ставку в 2% годовых. За время строительства создадут более 200 дополнительных рабочих мест.

Как передавало 4 августа ИА Регнум, Москва в рамках шефской помощи в 2025 году благоустроит в Луганске маршруты от въезда в город со стороны Станицы Луганской, реконструкция коснётся двух групп улиц. На участках обустроят пешеходные дорожки и проведут ряд других работ.

В феврале глава ДНР Денис Пушилин заявил, что строительство нового жилья для льготной ипотеки планируется не только в Мариуполе. Глава региона отметил, что первые квартиры в двух домах, построенных для льготной ипотеки, мгновенно раскупили.

В апреле 2023 года Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.