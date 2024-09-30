Горловка, ДНР, 30 сентября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 30 сентября обстреляли жилой массив Горловки в Донецкой Народной Республике, в результате чего пять мирных жителей получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела жилмассива «Солнечный» с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки», — написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что на улице Пересыпкина в «Солнечном» после обстрелов с украинской стороны обнаружили суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик». Глава города призвал не трогать опасные предметы и сообщать в дежурные службы при обнаружении.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября ВСУ за четыре часа выпустили по Донецку и Горловке 33 снаряда. Среди них были в том числе боеприпасы кассетного типа.

26 сентября в ДНР из-за агрессии ВСУ получили ранения пятеро детей и шестеро пожарных МЧС. Три девочки и два мальчика в возрасте от 10 до 14 лет пострадали при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом. Спасатели получили ранения, когда украинские военные обстреляли их во время тушения пожара, начавшегося из-за предыдущего удара.