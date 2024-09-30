Вашингтон, 30 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Конголезский экс-баскетболист Дикембе Мутомбо, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба лиги в соцсети X (бывший Twitter).

Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire Дикембе Мутомбо,

Спортсмен ушёл из жизни в окружении родных и близких.

«На площадке он был одним из лучших блокировщиков и оборонительных игроков в истории НБА. За пределами площадки он отдавал своё сердце и душу на помощь другим», — сказал комиссар лиги Адам Сильвер.

По его словам, на роль первого глобального посла НБА не могло быть более достойной кандидатуры.

В НБА Мутомбо провёл 18 сезонов, играя с 1991 по 2009 год. Восемь раз он был участником Матча всех звезд лиги. Четыре раза центрового награждали званием лучшего оборонительного игрока сезона и трижды включали в символические команды сезонов.

Центровой выступал за «Денвер Наггетс», «Атланту Хокс», «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс», «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». В 2015 году был включен в Зал славы баскетбола.