Кубинка, Московская область, 30 сентября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Тело 19-летнего срочника Даниил Ф., сбежавшего с автоматом из подмосковного парка «Патриот», обнаружили в лесу, недалеко от места службы. Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал BAZA.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительно, он совершил суицид из-за расставания с девушкой. В день исчезновения Даниил получил от неё сообщение о разрыве отношений.

Рядом с трупом нашли и автомат, с которым молодой человек сбежал. С момента побега поиски велись по одной стороне берега, однако погибшему удалось переправиться через реку, уточняется в материале.

Как передавало ИА Регнум, солдат-срочник самовольно покинул территорию открытого стрельбища общей площадью 250 га, взяв с собой автомат и боекомплект к нему. Для поисков в Подмосковье вводили план «Перехват». Они начались после того, как он не явился на построение. Известно, что парень призывался из Рязани.