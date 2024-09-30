Париж, 30 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Злоумышленники ограбили бутик модного дома Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в центре Парижа. Об этом 30 сентября сообщила газета Le Figaro.

Виктор Иванов/ТАСС

Инцидент произошёл ночью 30 сентября. Грабители протаранили входные двери магазина на автомобиле. Преступников было четверо. Менее чем за четыре минуты они вынесли половину содержимого бутика.

Кражу со взломом полицейские обнаружили примерно в 06:30 (07:30 мск). Сотрудники правоохранительных органов смогли только констатировать факт ограбления, в то время как преступники уже скрылись с места преступления. Для установления их личностей используют записи с камер видеонаблюдения.

По данным издания, злоумышленники успели похитить более сотни предметов роскоши на сумму €900 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в мае вооружённые преступники ограбили известный магазин Harry Winston в Париже. Они забрали ювелирные изделия на миллионы фунтов стерлингов.

Банда напала на торговое предприятие около часа дня по московскому времени 18 мая, вызвав панику вокруг авеню Монтень, недалеко от Елисейских полей. Злоумышленники, приехавшие на мотоциклах, ворвались в магазин и начали разбивать витрины. Они один раз выстрелили в воздух, чтобы напугать людей. В результате налёта никто не пострадал.

На Олимпийских играх во Франции ещё до церемонии открытия 26 июля произошло несколько ограблений. Так, неизвестные ограбили олимпийскую команду Австралии по велоспорту. Преступники вскрыли фургон и украли экипировку сборной. 24 июля во время тренировки неизвестные украли личные вещи аргентинского футболиста Тьяго Альмады, в том числе часы и другие драгоценности.