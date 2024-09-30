Москва, 30 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Цифровой образовательный контент платформы Учи. ру (входит в VK) по русскому языку, математике, окружающему миру, алгебре, геометрии вошёл в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России, рассказали в пресс-службе VK.

«Российское образование»

Отмечается, что программы соответствуют государственным стандартам качества и могут использоваться в рамках основной школьной программы.

Курсы, которые вошли в перечень, включают следующие форматы контента: интерактивные карточки, задания из сервиса «Подготовка к уроку», тестовые упражнения, электронный учебник.

В сервисе «Подготовка к уроку» собраны планы занятий, презентации, рабочие листы, карточки, контрольные и домашние задания для младших классов, которые помогут заранее спланировать уроки.

С помощью тестовых упражнений учитель может быстро проверить уровень знаний учеников и использовать их при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Система автоматически проверяет задания, рекомендует оценку и сохраняет подробную статистику по успеваемости. Также сервис имеет защиту от списывания — у каждого упражнения есть несколько вариантов, которые достаются разным ученикам.

Электронный учебник по математике для 5–9-х классов состоит из кратких теоретических материалов с инфографикой и интерактивных заданий. Он помогает школьникам самостоятельно разобраться с трудными темами и устранить пробелы в знаниях.

«Включение курсов Учи. ру в федеральный перечень подтверждает, что цифровые технологии могут быть не просто вспомогательным элементом, а важной частью образовательного процесса. Сегодня онлайн-инструменты позволяют не только облегчить рутинные задачи учителей, но и сделать обучение более интерактивным, гибким и результативным. На платформе школьники могут учиться в своем темпе, моментально получать обратную связь и иметь доступ к дополнительным материалам в любое время», — рассказала руководитель регионального развития Учи. ру Илона Абаншина.

В перечень также вошли электронные образовательные ресурсы Учи. ру по вероятности и статистике для учащихся 7–9-х классов. Курс «Вероятность и статистика» в школьной программе по математике был запущен в прошлом учебном году. С помощью заданий Учи. ру педагоги смогут объяснить детям основные темы этого курса и использовать готовые тестовые задания для отработки и проверки знаний.

В июне сообщалось, что VK совместно с НИУ ВШЭ откроют набор на три магистерские программы Инженерно-математической школы. Студенты научатся работать с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами, сообщили в пресс-службе компании. Программу «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» посвятили созданию устройств со встроенными ИИ-моделями. Студенты будут работать на стыке софта и железа, изучать процессорные архитектуры и оптимизировать работу нейросетей с нейрочипами.