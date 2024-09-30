Москва, 30 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на сумму в размере 3,5 млн рублей за то, что она отказалась от удаления запрещенной к распространению в России информации. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Shawn Collins

«Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что суд назначил компании административное наказание — штраф в размере 3,5 млн рублей. При этом не уточняется, какая именно информация стала причиной для такого судебного решения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 московский суд назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление ложной информации о спецоперации. Отмечалось, что основанием для такого судебного решения стали видеоролики на YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о потерях ВС РФ, жертвах среди мирного населения и якобы применении ядерного оружия.

В начале декабря 2023 года Google оштрафовали на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о СВО. Роскомнадзор обнаружил видео с таким содержанием на видеохостинге и направил компании предписание с требованием удалить их, но этого сделано не было.