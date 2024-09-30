Москва, 30 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Сотрудники МВД России раскрыли в Москве схему, по которой более тысячи мигрантов получили возможность незаконно легализоваться на территории РФ, сообщила 30 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

На опубликованном видео один из задержанных рассказал, что помогал оформлять свидетельства о регистрации и трудовые договора. При этом люди, получавшие документы, фактически не проживали по адресам, которые там были указаны, и не работали в организациях, которые вносили в договоры.

«Продавал поддельные регистрации, трудовой договор. Людям помогал», — сказал он, признавшись, что делал это за деньги.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября сотрудники МВД в ходе рейда в торговом комплексе «Апраксин двор» задержали почти два десятка мигрантов, у которых выявили нарушения. Также правоохранители выявили девятерых натурализованных граждан РФ призывного возраста. Им вручили повестки.

Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк 23 сентября сообщила, что в стране с начала года аннулировали более 43 тыс. патентов для мигрантов. По новым правилам, иностранные граждане, получившие патент, в течение двух месяцев обязаны уведомить, что устроились на работу. При нарушении этого требования мигрант лишается права проживать и работать в РФ.