Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 30 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Теория эволюции, разработанная английским учёным Чарльзом Дарвином, подтверждает божий замысел, а не противоречит ему, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус».

РИА Новости/Владимир Смирнов

«Мы иногда говорили, что эволюция против божьего замысла. Не против, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал он.

Патриарх Кирилл назвал Дарвина верующим человеком. Глава Церкви заявил, что Бог создал потрясающую вселенную и заложил в людей способность к развитию. При этом он отметил важность того, чтобы люди не использовали достижения против личности человека и всей природы.

Видео посещения главой Церкви центра «Сириус» было опубликовано на сайте Русской православной церкви 29 сентября.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев 19 сентября, выступая на заседании Всероссийского родительского комитета, назвал ложной теорию Дарвина и призвал министра просвещения России Сергея Кравцова убрать её из школьных учебников. Он также заявил, что аналогичного мнения якобы придерживаются представители всех религий.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 20 сентября призвал не сталкивать науку и религию и не смешивать их. Он также назвал ложным убеждение, будто между наукой и религией должен быть неизбежный конфликт.

Дарвин описал теорию эволюции в работе «Происхождение видов путём естественного отбора». Впервые книгу напечатали в ноябре 1859 года. Учёный в ходе исследований пришёл к выводу, что человек разумный (Homo sapiens) имеет общего предка с современными приматами.