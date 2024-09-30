Одинцово, Московская область, 30 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Генпрокуратуру попросят проверить школу в Одинцово, где учительница не отпустила четвероклассника в туалет, из-за чего школьник обмочился при всём классе, сообщила 30 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Иван Шилов ИА Регнум

«В подмосковном Одинцове скандал: учительница школы… не отпустила четвероклассника в туалет. Мальчик сделал «дела» прямо в классе. Сейчас ребёнок болеет, на фоне переживаний и унижений у него подскочила температура», — сообщила Мизулина в своём Telegram-канале.

Мать ребёнка обратилась в прокуратуру. Как отметила Мизулина, она неоднократно получала подобные сообщения от подростков и обращалась в другие ведомства, но результатов не получила. В связи с этим она решила написать в Генпрокуратуру.

Мизулина также опубликовала видео, на котором мать ребёнка задаёт учительнице вопрос, почему мальчика не отпустили в туалет. Учитель заявила, что он часто отпрашивается в туалет, а в действительности разговаривает по телефону по 10 минут. Также учитель попросила не снимать её на видео и отказалась обсуждать произошедшее.

Мать со своей стороны заявила, что сын ей никогда якобы не звонит во время уроков, и назвала случившееся физическим насилием.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919795" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ГП попросят проверить школу в Одинцово, где мальчика не отпустили в туалет

Комментируя случившееся, член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова заявила, что учитель должна была отпустить мальчика в туалет. Судя по видео, конфликт между учителем и матерью не первый. Поверить в то, что учитель из садистских побуждений не пускала ребёнка в туалет, трудно. Она призвала не накидываться на учителя, а разобраться в случившемся.

«Можно, конечно, «общественникам» сейчас накидываться на учителя, писать заявления в прокуратуру. А можно разобраться, что конкретно происходит в случае этого ребенка. Сложно поверить в то, что учитель из садистских побуждений не пускала мальчика в туалет. <…> И вообще это порочная практика для «общественников» — бежать сразу с заявлениями в прокуратуру, даже не попытавшись разобраться, в чем конфликт. Пиар пойдет, но на сломанной судьбе учителя. И дальше не надо удивляться тому, что учителя бегут из школы. У ребенка есть право пойти в туалет во время урока, но и учителей есть определенные права. Надо определиться: учителя — педагоги или обслуга?» — указала Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая скандал произошёл в школе в Воронеже. Учащиеся рассказали, что их досматривали перед Единым государственным экзаменом, заставляя раздеваться до нижнего белья. Как рассказала одна из учениц, перед ЕГЭ в школе сняли двери с женского туалета, в мужском установили камеры видеонаблюдения. Дети написали о происходящем в соцсетях. Министерство образования региона сообщило в ответ, что сотрудник пункта приёма экзаменов действовал в рамках своих обязанностей и без нарушений.