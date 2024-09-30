Москва, 30 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В 2025 году на федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» выделят ₽16,2 млрд. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета России на следующие три года.

Илья Питалев/РИА Новости

В 2026 году на развитие магистралей планируют направить ₽7,6 млрд, а в 2027 году — ₽1,8 млрд.

Средства потратят на субсидии для приобретения земельных участков, на которых будет создаваться инфраструктура ВСМ от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростных магистралей в РФ. Её запуск позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил главе государства о начале строительства столичного участка ВСМ. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России и пройдёт по регионам, в которых живут более 40 млн человек, что составляет 27% населения РФ.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 5 июля. Путь из Москвы в Петербург займёт 2 часа 15 минут, вдвое меньше, чем на «Сапсане». На маршруте планируется 16 остановок. Запустить движение реально к 2029 году, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом планируют запустить в 2028 году.