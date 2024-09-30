Москва, 30 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу (ГД) законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Документ разместили 30 сентября в электронной базе парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля в месяц. В 2025 году он увеличится на 16,6% и достигнет 48% медианной зарплаты, отметили авторы законодательной инициативы.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить опережающий рост МРОТ. К 2030 году его планируется увеличить до 35 тыс. рублей.

Глава государства 7 июня, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что с 2025 года МРОТ достигнет 48% медианной зарплаты и в дальнейшем будет зависеть от общего роста зарплат в стране.