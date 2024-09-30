Тбилиси, 30 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Грузинские власти допустили ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом 30 сентября заявил журналистам генсек правящей в республике партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Мы тоже допускали ошибки [в отношении Абхазии и Южной Осетии] и хотим, чтобы этим взаимопримирением были сделаны шаги, которые подразумевают взаимное прощение. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире», — сказал он.

По словам Каладзе, грузинская сторона намерена достичь этого мирными, а не военными способами, как это представляет себе радикальная оппозиция Грузии со своими партнёрами.

Он также указал на необходимость восстановления доверия между народами Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать в нормализации отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, если сами эти страны проявят заинтересованность в этом вопросе. Лавров уточнил, что потенциальная помощь России также касается и обеспечения договоренностей о ненападении.

Позднее в этот же день Каладзе заявил, что власти Грузии предложили России после слов Лаврова перейти к конкретным мерам в этом направлении. По его утверждению, для этого нужно разработать план по выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

Мэр Тбилиси также положительно оценил заявление главы МИД РФ о помощи со стороны Москвы в налаживании отношений с соседними государствами ― Абхазией и Южной Осетией. Так, он назвал позитивным способствование примирению со стороны России.