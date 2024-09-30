Москва, 30 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Информация о том, что звезда нулевых Саша Project (Саша Гинзбург) пыталась покончить с собой и находится в коме, не соответствует действительности. Об этом ИА Регнум рассказала мать певицы. По её словам, дочь жива и здорова и её жизни ничего не угрожает.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ранее 30 сентября ряд Telegram-каналов сообщил, что накануне звезду нулевых госпитализировали из квартиры на Севастопольском проспекте в Москве. Утверждалось, что 38-летняя артистка пыталась покончить с собой. Предварительно, из-за депрессии, возникшей на фоне тяжёлой болезни желудка, которая привела к потере голоса. Также СМИ утверждали, что певица в коме и подключена к ИВЛ.

«Я не знаю, кто запустил эту утку. С моей дочерью всё в порядке. Она жива и здорова», — заявила мать артистки Маргарита.

Саша Project стала популярной в начале нулевых благодаря песне «Очень нужен ты». По данным СМИ, певице пришлось покинуть сцену из-за замужества, материнства и проблем со здоровьем, вызванных неудачными пластическими операциями. В общей сложности их было девять, и в результате у певицы начали пропадать память, зрение, слух и речь. В 2018 году Гинзбург снова начала выпускать песни.