Тула, 30 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Тульской области, сообщили 30 сентября в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники СК РФ проверяют опубликованную в СМИ информацию о том, что в Тульской области людей заставляли работать на ферме без оплаты труда и жить в антисанитарных условиях. Владельцы фермы заманивали к себе местных жителей обманным путём и эксплуатировали их.

«Сообщается, что от противоправных действий фермеров пострадали десять человек, включая участника СВО. По данному факту следственными органами СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», — сообщили в СК РФ.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Тульской области Никите Севостьянову доложить о результатах проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября aif.ru опубликовал информацию о том, что в посёлке Ровно в Тульской области цыгане держали в рабстве 10 человек, включая ветерана СВО.

О рабстве на ферме стало известно после того, как с организацией Движение против рабства «Альтернатива» связалась женщина, сообщившая о пропаже мужа. Мужчину безуспешно пытались найти. Через некоторое время он позвонил и рассказал, что цыгане заманили его и не выпускают. Он назвал свои координаты, приехали силовики и освободили мужчину и ещё девять человек.