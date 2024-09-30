Энергодар, Запорожская область, 30 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Присутствующим на Запорожской АЭС инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали последствия удара украинской армии по подстанции «Радуга», сообщили 30 сентября в пресс-службе ЗАЭС.

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«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС», — сообщили на ЗАЭС.

На станции подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасности в настоящий момент не зафиксировано. На площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает природных значений.

Пресс-служба ЗАЭС опубликовала фотографии пострадавшей подстанции. На одном из снимков инспектора МАГАТЭ осматривают повреждённый пожаром объект.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 29 сентября нанесли артиллерийский удар по подстанции «Радуга». Прямым попаданием уничтожен трансформатор. На ЗАЭС сообщили, что люди в результате обстрела не пострадали. При этом объекты жизнеобеспечения города Энергодара после удара находились под угрозой. Пресс-служба Запорожской АЭС опубликовала видео горящего трансформатора.

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что удары украинской армии преследуют террористическую цель. Данные об обстрелах свидетельствуют об их нацеленности на инфраструктуру и систему жизнеобеспечения города.