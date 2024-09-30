Москва, 30 сентября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности в новых регионах России является основной задачей. Об этом 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Это задача номер один», — сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что задачи развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей будут выполнены, как будут решены и вопросы их безопасности.

Российские власти не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах России, ведь жители нуждаются в них именно сейчас, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии одним из важнейших национальных приоритетов для России. Страна делает всё, чтобы как можно скорее провести мирные восстановительные работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Жилые дома, объекты энергетики, поликлиники, а также промышленные и аграрные предприятия практически еженедельно вводятся в строй, отметил российский лидер. Он назвал Россию исторической родиной Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.