Казань, 30 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. На станции Тихоново в Татарстане произошёл сход с рельсов порожнего вагона грузового поезда. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Telegram/Камская транспортная прокуратура

«30 сентября 2024 года в 13:22 [мск] на станции Тихоново Куйбышевской железной дороги произошёл сход одного порожнего вагона грузового поезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что в результате инцидента было временно приостановлено движение на этом участке железной дороги, в связи с чем возможна задержка пассажирских поездов.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия нет пострадавших, в настоящее время ведётся выяснение причин произошедшего. На место железнодорожной аварии направили восстановительные поезда для ликвидации её последствий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября в Белгородской области сошёл с рельсов грузовой поезд. Отмечалось, что это произошло из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, в результате инцидента никто не пострадал.

Два грузовых поезда 23 августа столкнулись и сошли с рельсов в штате Колорадо, США. В результате инцидента получили лёгкие травмы два проводника, также был повреждён мост и произошёл разлив топлива.

В середине августа несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор в Оренбурге. В результате происшествия было частично разрушено двухэтажное здание станции.