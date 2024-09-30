Москва, 30 сентября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 30 сентября кадры нанесения удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Расчётом «Искандер-М» нанесён ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка в Николаевской области», — сообщило российское оборонное ведомство.

В результате ракетного удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.

Позднее 30 сентября Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 30 сентября уточнил, что в населённом пункте Казанка в Николаевской области нанесён удар по эшелону с бойцами ВСУ. По его данным, в результате украинская армия понесла большие потери. Он также уточнил, что в вагонах везли артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня.