Москва, 30 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В честь Всемирного дня туриста сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») представили новые маршруты путешествий на автомобиле по Северо-Западному федеральному округу. Мероприятие прошло в загородном комплексе «Владимировский».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На северо-западе России появились новые маршруты для автотуристов

Гости мероприятия узнали про автомаршруты «Дорога на Русский Север» по Архангельской области, «Между двух столиц», «Эко», «Дорога в историю», «В город Достоевского» по Новгородской области. Также их познакомили с придорожной инфраструктурной «Роснефти» и комфортными местами для отдыха: загородным комплексом «Владимировский» в Ленинградской области и мотелем «Чудово» в Новгородской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На северо-западе России появились новые маршруты для автотуристов

Посетители комплекса познакомились с удивительной северной природой и культурой Архангельской области, приняли участие в мастер-классе по традиционной мезенской росписи. Для самых юных туристов была проведена игра «Автостопом по Псковщине», рассказывающая о достопримечательностях региона. В специальной локации «Новгородская область» для гостей были организованы подвижные народные игры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На северо-западе России появились новые маршруты для автотуристов

Автомаршрут «Путешествуй вдоль Ладоги» проходит по живописным местам вблизи озер Отрадного и Ястребиного и пересекает самую крупную реку Карельского перешейка — Вуоксу. Ее длина составляет 143 км. Там же можно посетить лютеранский храм (кирху) в Приозерске и музей-крепость «Корела».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На северо-западе России появились новые маршруты для автотуристов

Один из ключевых объектов маршрута — Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, основанный преподобным Арсением Коневским в 1393 году на острове Коневец в Ладожском озере. Монастырь — одно из значимых мест для паломников в Северо-Западном федеральном округе. В 2021 году «Роснефть» завершила масштабные работы по восстановлению этой древней православной обители.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На северо-западе России появились новые маршруты для автотуристов

Также на автозаправочных станциях компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в День туризма прошли тематические акции и викторины по достопримечательностям региона. Посетителей АЗС познакомили с информационно-сервисной платформой «Горизонты России: Поехали с нами!», при помощи которой любой желающий за несколько минут может составить свой собственный маршрут путешествия исходя из личных интересов и с учетом расположения необходимых для автотуристов сервисов.