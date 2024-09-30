Курск, 30 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС за прошедшие сутки обезвредили более сотни суббоеприпасов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Курской области. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

МЧС России

«За прошлые сутки специалисты проверили более 4 га сельхозугодий и прилегающих территорий в Октябрьском районе, обезвредили 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, уничтожили опасные находки на месте», — сказано в заявлении.

В МЧС отметили, что всего с начала работ было обследовано более 34 гектаров и обезврежено 693 взрывоопасных предмета.

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Как передавало 27 сентября ИА Регнум, украинские военные начали применять в Курской области специальные устройства для дистанционного минирования. С помощью дронов бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) разбрасывают в лесопосадках растяжки, которые приобретают треугольный вид. При контакте с одной из них срабатывают и две остальные.

21 сентября в Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка. Он неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за её пределами, на его счету было более 10 тыс. обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.