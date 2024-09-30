Москва, 30 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Общей целью властей России является создание равных и широких возможностей для учёбы и развития россиян в любой точке страны. Об этом 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных объектов в новых российских регионах.

Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября президент России выделил из резервного фонда 1 млрд рублей для проведения конкурса на предоставление поддержки родительским комитетам школ в реализации их проектов. Как уточнил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, после этого у родительских комитетов будет возможность получить от 500 тыс. до 2 млн рублей на конкурсной основе для реализации существенных образовательных проектов.

Глава государства 5 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке дал поручение построить новые университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, а также построить вторую очередь ДВФУ на острове Русский. Путин также предложил создать новый научный центр.