Москва, 30 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Российское правительство внесло в Госдуму проект Федерального бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов, сообщила 30 сентября пресс-служба кабинета министров.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При формировании проекта нового бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств и решения приоритетных задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

«На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года — на субсидии по обеспечению жильём молодых семей», — сообщается на сайте правительства.

В проект бюджета заложили около 37,5 млрд рублей на поддержку региональных демографических программ. На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 130 млрд рублей. Свыше 80 млрд рублей выделят на развитие ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Кроме того, в бюджете на финансирование 19 национальных проектов предусмотрено более 18 трлн рублей на три года. На обеспечение финансовой поддержки регионов ежегодно планируется направлять по 3,3 трлн рублей.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,8 трлн рублей, в 2027-м — 43,2 трлн рублей.

Правительство 29 сентября одобрило проект Федерального бюджета России на период с 2025 по 2027 год. Согласно ему, в 2025 году доходы казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Данный показатель почти на 12% больше, чем в 2024 году.

Президент России Владимир Путин 18 сентября заявил, что бюджет на ближайшие годы необходимо составить с учётом общегосударственных приоритетов и стратегических планов. Глава государства заявил, что в первую очередь документ должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств.