Москва, 30 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Российские бойцы, сражающиеся в зоне специальной военной операции, проявляют мужество и решимость, заявил президент России Владимир Путин 30 сентября во время церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в режиме видеоконференции.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. А также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих, всех, кто честно выполняет свой долг», — сказал он.

Президент подчеркнул, что жителям новых регионов часто приходится работать в опасных условиях, но они постепенно восстанавливают мирную жизнь в Новороссии и Донбассе.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 30 сентября в видеообращении по случаю Дня воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подчеркнул, что проводимая на Украине спецоперация носит освободительный характер. Жители этих регионов были вынуждены жить в тяжелейших условиях, но РФ не бросила своих братьев и сестёр, когда не получилось разрешить конфликт мирным путём.

Глава государства также подчеркнул, что Россия гордится героями спецоперации и делает всё для их поддержки. Бойцы Вооружённых сил РФ в зоне СВО и на рубежах страны в Курской, Белгородской и Брянской областях в боях защищают Россию.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосований подавляющая часть населения регионов выбрала вхождение в состав России. Подписание соответствующих документов и церемония воссоединения прошли 30 сентября.