Москва, 30 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Начинаем обратный отсчет. Осталось меньше месяца, чтобы успеть принять участие в юбилейном тираже! 20 октября 2024 года состоится праздничный розыгрыш всенародно любимой лотереи «Русское лото», посвященный 30-летию легендарной игры. В 1584-м тираже «Русского лото», билеты которого распространяет «Столото», будет гарантированно разыгран 1 млрд рублей: участников ждут призы по 1 млн рублей, а также множество других денежных призов. В мешке останется один бочонок, а это значит, что выигрышными будут два билета из трех.

Ruskniga.com Русское лото

«Только представьте, сколько всего произошло за 30 лет! Мир изменился до неузнаваемости: в технологиях, в коммуникациях, в обществе и его образе жизни. И все эти годы мы продолжаем играть в «Русское лото» всей семьей и всей страной! Первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года. Именно тогда зародилась в России хорошая семейная традиция — собираться с друзьями и близкими, чтобы разделить эмоции от воскресного розыгрыша. Только за последние 10 лет благодаря «Русскому лото» появилось более 3 300 миллионеров, а трижды был выигран самый крупный приз в истории российских лотерей — 1 млрд рублей. Общая сумма разыгранного призового фонда «Русского лото» за эти годы превысила 68 млрд рублей. Как и 30 лет назад, «Русское лото» радует своих участников крупными выигрышами, размер которых растет год от года. Совсем недавно, казалось бы, впечатлял выигрыш в 20 млн рублей. Сегодня наши победители забирают сотни миллионов, а в новогодних тиражах даже миллиарды! Очередной миллиард будет разыгран уже в октябре, в честь 30-летнего юбилея «Русского лото». Искренне желаем удачи всем участникам и уже ждем встречи с будущими новыми миллионерами», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Лотерея «Русское лото» была удостоена премии «Марка № 1 в России» по итогам голосования потребителей в 2021 году, а в 2022 году всенародно любимая лотерея подтвердила это звание. Кроме того, в 2022 году бренд «Русское лото» был признан Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) общеизвестным товарным знаком. Организатором лотереи «Русское лото» выступает Минспорт России, призовой фонд лотереи составляет не менее чем 50% и не более чем 70% от цены каждого билета. Трансляция розыгрыша состоится 20 октября 2024 года в 8:20 по местному времени в эфире телеканала НТВ. Розыгрыш будет идти до 89-го хода.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный надзор за лотереями осуществляет ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней Российской Федерации, в том числе с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в частности мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года). Лотерея соответствует критериям, которые респонденты выбрали для определения лотереи как «главной» в стране: лотерея с самым большим количеством продаваемых билетов в календарном году и с самым большим призовым фондом, разыгранным совокупно в календарном году.

Фраза «Выигрышными будут два билета из трех» означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5. 89-й ход (останется 1 бочонок) будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 500 000 000 рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот». В противном случае игра пойдет до 86-го хода включительно.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55.

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