Москва, 30 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Во всех регионах России с 1 октября стартует осенняя призывная кампания в Вооружённые силы РФ. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

В рамках осеннего призыва на срочную военную службу будут приняты 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно документу, призыв в Вооружённые силы продлится до 31 декабря 2024 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв начнётся 1 ноября, что связано с климатическими особенностями этих территорий.

В Минобороны уточнили, что срок военной службы по призыву остался без изменений и составит 12 месяцев. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября. Их направят в воинские части на территории России. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Одной из особенностей осеннего призыва станет возможность призванных на военную службу россиян в досудебном порядке обжаловать решение военкоматов. Как пояснил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, это можно будет сделать как онлайн, так и в очном формате ― в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» или при личном обращении в многофункциональный центр.

Военный уточнил, что повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать призывникам в бумажном виде. Цимлянский пояснил, что их будут вручать лично под расписку и путём рассылки заказными письмами.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба также подчеркнул, что призывников не будут привлекать для выполнения задач спецоперации в новых российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в России завершился весенний призыв 2024 года, в войска направили 150 тысяч человек.

В осенний призыв 2023 года на военную службу в ряды ВС РФ призвали 130 тыс. человек. Призывные комиссии начали работу 2 октября, отправка новобранцев началась 16 октября. Для этих работ Минобороны задействовало 14 рейсов военных самолётов, 10 воинских эшелонов, 199 гражданских рейсов, более 1,4 тыс. вагонов в составах пассажирских поездов и воинский автотранспорт.

Путин 16 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил с 2 209 130 до 2 389 130 единиц. В том числе в новом штате предусмотрено 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года. Это планируют сделать за счёт увеличения количества контрактников в армии.