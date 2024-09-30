Москва, 30 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В течение последних 19 лет в России почти в пять раз снизилось количество постоянных футбольных болельщиков. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 30 сентября на сайте организации.

Максим Богодвид/РИА Новости

Согласно полученным данным, в 2024 году только 4% участников опроса назвали себя постоянными футбольными болельщиками, в то время как в 2005 году об этом говорили 19% респондентов. Помимо этого, также существенно увеличилась доля равнодушных к этому виду спорта, о чём рассказали 77% участников опроса, в 2005-м таковых было 43%, в 2009 году — 45% и в 2022 году — 63%.

Время от времени за футболом следят 22% мужчин и 15% женщин. Также доля способных назвать интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств игрока сборной России по футболу составила 17%, притом что в 2009 году об этом заявили 47% участников опроса.

Уточняется, что исследование проводилось путём телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка сотовых телефонных номеров россиян, в нём приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная России по футболу сможет вернуться на турниры международного уровня через два года после завершения спецоперации. По словам Колоскова, он выступал против перехода национальной команды РФ из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), так как там ниже уровень игры и действуют санкции Международной федерации футбола (ФИФА).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин 8 сентября заявил, что его подопечных расстроила отмена игры с национальной командой Таиланда, произошедшая из-за бушующего в Ханое тайфуна. При этом в сборной наблюдается позитивная атмосфера, добавил он.