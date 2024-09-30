Москва, 30 сентября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В рамках осеннего призыва на срочную военную службу будут приняты 133 тыс. человек, следует из указа президента России Владимира Путина.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласно документу, призыв в Вооружённые силы состоится в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года и затронет граждан России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Также президент поручил осуществить увольнение в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых уже истёк.

Как передавало 30 сентября ИА Регнум, в рамках осеннего призыва 2024 года российские призывники смогут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Сделать это можно будет как онлайн (с помощью портала «Госуслуги»), так и в очном формате.

В тот же день стало известно, что повестки в рамках призыва на военную службу в ряды Вооружённых сил России будут рассылаться в бумажном виде. По словам замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского, повестки будут вручаться лично призывникам под расписку и путём рассылки заказными письмами.