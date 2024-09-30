Москва, 30 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды Вооружённых сил РФ. Документ 30 сентября разместили на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

На военную службу планируется призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет, и параллельно с этим будут увольнять в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, закончивших срок службы.

Осенний призыв будет продолжаться в период 1 октября по 31 декабря текущего года. Всего в ряды армии России за это время планируется призвать 133 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что призванные на военную службу россияне смогут в досудебном порядке обжаловать решение военкоматов. По его словам, это можно будет сделать как онлайн, так и в очном формате ― в электронном виде с использованием портала «Госуслуги» или при личном обращении в многофункциональный центр.

Военный уточнил, что повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать призывникам в бумажном виде. Цимлянский пояснил, что их будут вручать лично под расписку и путём рассылки заказными письмами.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба также подчеркнул, что призывников не будут привлекать для выполнения задач спецоперации в новых российских регионах.