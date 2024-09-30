Москва, 30 сентября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. На Калужско-Рижской линии московского метро мужчина в ходе конфликта ударил ножом в шею другого пассажира. Об этом 30 сентября сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Во время движения состава от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» житель столицы ножом порезал шею приезжему из Волгоградской области. На кадрах с камер из вагона видно, как крупный длинноволосый мужчина достаёт нож и бьёт им в шею другого пассажира, попросившего уступить место женщине.

«По прибытии поезда на станцию правонарушитель вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь», — написала Волк в Telegram-канале.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Нарушитель заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в августе самокатчик проткнул ножом четыре колеса автомобилю такси после небольшого ДТП во дворе в Москве. Водителю самоката, который выскочил из-за поворота, не понравилось, что таксист не увидел его.