Светлоярский район, Волгоградская область, 30 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Четверо человек погибли в результате столкновения двух легковых машин на 43-м км автодороги Волгоград — Сальск в Волгоградской области. Об этом 30 сентября сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.

ГУ МВД России по Волгоградской области

«По предварительным данным, в 07:20 мск произошло ДТП с участием автомашин «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2114». В результате ДТП от полученных травм погибли четыре человека, один человек доставлен в больницу», — заявили в ведомстве.

На место аварии прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение по автодороге осуществляется штатно.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости на 16-м км автодороги Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи. Пресс-служба МЧС проинформировала, что в результате аварии погиб один человек — водитель грузовика. После ДТП за помощью к медикам обратились 29 пассажиров автобуса, из них трое детей.