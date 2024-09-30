Назаровский район, Красноярский край, 30 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, 30 сентября похоронили в селе Красная Сопка.

Дмитрий Мармышев/ТАСС

Проститься с погибшими пришли родственники и знакомые, сообщили «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября четверо детей и их родители попали в больницу с отравлением. Детей врачам спасти не удалось: сначала погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, а позже девочки 11 и 12 лет. Родители выжили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В рамках дела выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом «Варан» и почти не проветрил комнаты. Отравление инсектицидом рассматривается в качестве приоритетной версии гибели детей.

На заводе-изготовителе инсектицида «Варан» следователи провели осмотр. Продукцию изъяли для проведения экспертизы.