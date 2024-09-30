Курск, 30 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины сбрасывают с дронов зажигательную смесь на жилые дома в Курской области. Об этом 30 сентября сообщила жительница села Кульбаки Елена Павленко.

РИА Новости

По словам женщины, после сбросов с беспилотников дома местных жителей «прямо выгорают». Она пояснила, что распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных.

«Я слышала, что улицами прямо выгорают дома. Прилёты там были уже давно, а дронами сейчас выжигают дома», ― рассказала в беседе с «РИА Новости» Павленко.

По её словам, горят прямо подряд несколько домов.

Сельчанка добавила, что надеется вернуться на малую родину после того, как российская армия вытеснит украинские подразделения.

«Всем хочется домой. Вот даже, вы знаете, даже пусть ничего там нет. Стены, крыша. Всё восстановим. Хочется до слёз», ― призналась женщина.

Как сообщало ИА Регнум, житель Суджи Курской области Владимир Мальцев рассказал о том, что наёмники ВСУ, в частности из Грузии, Польши и Франции, проявляли особую жестокость по отношению к населению города. По его словам, они истребляли людей, как тараканов. Мужчина также сообщил, что боевики насиловали и издевались над людьми, о чём он узнал от беженцев, прибывавших в пункты временного размещения.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 29 сентября сообщил, что украинские военные выжигают поля в приграничных районах Курской области, чтобы навредить мирным жителям. Также, по его словам, с российской стороны собраны видеодоказательства того, что украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области или сгоняют их в концлагеря.

Российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области. Ущерб от действий украинских войск в новых российских регионах и в приграничье превысил 7,5 млрд рублей.