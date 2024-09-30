Канада, 30 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Клуб «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 30 сентября победил «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Gene J. Puskar/AP/TASS Евгений Малкин

Игра в канадском городе Садбери завершилась со счётом 5:2. В составе «Пингвинз» хет‑трик оформил российский спортсмен Евгений Малкин. на его счету также результативная передача. Дубль записал в актив канадец и капитан команды Сидни Кросби. В составе «Оттавы» шайбы забросили канадский хоккеист Ник Казинс и немец Тим Штюцле.

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