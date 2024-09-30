Москва, 30 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается. Об этом 30 сентября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу Al Arabiya.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В прошлом году экономика выросла более чем на 3%. На самом деле это больше, чем в среднем по миру, больше, чем в Европе, чем в США. В этом году, за семь месяцев, темпы роста составляют 4,4%», — заявил он.

По его словам, события, происходящие на Ближнем Востоке, определенно влияют на рынок. Он отметил, что в последние недели цены были волатильными. Однако, по его мнению, всё вернётся на круги своя. По прогнозу вице-премьера, по итогам 2024 года добыча нефти может снизиться на 6–12 млн тонн.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Новак заявил, что РФ за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. Он отмечал, что российская нефтяная отрасль работает устойчиво.

В 2023 году Россия экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году, благодаря чему РФ заняла первое место в мире среди экспортеров нефти в КНР.

В начале сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 марта 2023 года. В августе стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превышала $82.