ФСБ предотвратила в Ингушетии серию терактов против правоохранителей
В Ингушетии ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий
Магас, 30 сентября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов. Об этом 30 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Также, по данным ведомства, преступники планировали ряд диверсий на объектах энергетики.
Противоправную деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, силовики пресекли в результате проведённых мероприятий в городах Магасе и Назрани.
«При задержании один преступник оказал вооружённое сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы», ― уточнили в ведомстве.
Силовики провели обыски по адресам проживания задержанных и в оборудованных тайниках и схронах. В них обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомёт, автоматы, пистолеты, гранаты с запалами, а также более 8,5 тыс. патронов различного калибра.
В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября при въезде в Магас в Ингушетии злоумышленник напал на двух инспекторов ДПС и ударил одного из них отвёрткой. Полицейского доставили в больницу Назрани. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.
ФСБ 28 августа сообщила о задержании в Ингушетии шестерых экстремистов, готовивших теракты. Местные жители намеревались совершить серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в регионе. В частности, они готовили нападение на церковь в городе Сунже и диверсии против силовиков.
Все подозреваемые — приверженцы международной террористической организации, запрещённой на территории России. Их выявили и задержали в городе Назрани и селе Кантышево. Они дали признательные показания.