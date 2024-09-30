Магас, 30 сентября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов. Об этом 30 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Также, по данным ведомства, преступники планировали ряд диверсий на объектах энергетики.

Противоправную деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, силовики пресекли в результате проведённых мероприятий в городах Магасе и Назрани.

«При задержании один преступник оказал вооружённое сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы», ― уточнили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919679" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ России предотвратила серии террористических преступлений на территории Республики Ингушетия

Силовики провели обыски по адресам проживания задержанных и в оборудованных тайниках и схронах. В них обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомёт, автоматы, пистолеты, гранаты с запалами, а также более 8,5 тыс. патронов различного калибра.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября при въезде в Магас в Ингушетии злоумышленник напал на двух инспекторов ДПС и ударил одного из них отвёрткой. Полицейского доставили в больницу Назрани. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.

ФСБ 28 августа сообщила о задержании в Ингушетии шестерых экстремистов, готовивших теракты. Местные жители намеревались совершить серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в регионе. В частности, они готовили нападение на церковь в городе Сунже и диверсии против силовиков.

Все подозреваемые — приверженцы международной террористической организации, запрещённой на территории России. Их выявили и задержали в городе Назрани и селе Кантышево. Они дали признательные показания.