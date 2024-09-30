Луганск, 30 сентября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Пожары в Луганской Народной Республике стали результатом умышленных поджогов, заявил 30 сентября глава региона Леонид Пасечник.

ГУ МЧС России по ЛНР

«Характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах, тушение которых осложняют погодные условия», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что ситуацию стабилизировали: под Луганском и в трёх муниципалитетах ликвидировали крупные очаги возгорания. МЧС полностью контролирует обстановку в Свердловском муниципальном округе. Жителям населённых пунктов ничего не угрожает.

Как отметил Пасечник, силовикам поручено принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.

Пасечник призвал жителей ЛНР оперативно информировать МЧС об очагах возгорании. Также он призвал сообщить силовикам, если кто-то знает поджигателей.

Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Сокологоровка Первомайского городского округа в ЛНР в ночь на 30 сентября начались пожары сразу на нескольких улицах. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Как сообщил глава Первомайска Сергей Колягин, масштабное распространение огня удалось остановить.

Ранее Пасечник сообщил, что пожары вспыхнули также в Краснодонском, Станично-Луганском и Антрацитовском муниципальных округах. Также очаги возгорания возникли на подъезде к Луганску.