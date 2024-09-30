Москва, 30 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины после 2014 года готовили к новой войне против Юго-Востока, а также против Республики Крым и других регионов РФ. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Глава государства отметил, что элиты Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, на котором планомерно занимались насаждением ненависти и радикального национализма, а также «разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке».

«В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы», — добавил он.

Путин уточнил, что дальнейший ход событий полностью подтвердил необходимость и обоснованность спецоперации и её освободительный характер.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что к украинскому конфликту привело стремление западных стран добраться до российских границ. Глава государства также обвинил страны — члены НАТО в сложившейся ситуации.

Путин добавил, что ещё одной причиной конфликта стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, напомнив о государственном перевороте 2014 года на Украине и о свержении президента этой страны Виктора Януковича, которое произошло вопреки договорённостям с оппозицией под гарантии стран Европы.