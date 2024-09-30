Токио, 30 сентября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. После избрания главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исибы, который с 1 октября станет премьер-министром страны, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 4,6%.

KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/ТАСС Сигэру Исиба

По словам японских экспертов, которые привел ТАСС, это является отражением опасений инвесторов по поводу экономической политики нового главы правительства Японии. Ранее Исиба заявлял о необходимости «нормализации» кредитно-денежной политики.

В последние годы Центробанк Японии придерживался сверхмягкой денежной политики с целью стимулирования рынка и выхода из многолетнего периода дефляции.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Исибу избрали главой правящей в стране ЛДП. Для этого членам партии пришлось провести несколько раундов голосования, и в итоге за кандидатуру Исибы проголосовали 215 из 415 участников выборов.

Агентство Kyodo 29 сентября сообщило, что Исиба, который с 1 октября займёт пост премьер-министра страны, решил распустить нижнюю палату парламента до конца октября и провести досрочные всеобщие выборы. Они могут состояться 27 октября или 10 ноября.

Исиба занимал разные посты в составе нескольких предыдущих правительств Японии. С 2007 по 2008 год он был главой минобороны, с 2008 по 2009 год — министром сельского хозяйства, а с 2014 по 2016 год занимал пост министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики.