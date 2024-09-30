Москва, 30 сентября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Защита экс-мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского обжалует возбуждение против него уголовного дела. Об этом 30 сентября заявил адвокат Павел Зайцев.

Суды общей юрисдикции города Москвы Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы

«Незаконно возбуждённое уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела… задержание было с нарушениями», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Адвокат назвал полученные в ходе расследования этого дела доказательства недопустимыми, а само дело, по его мнению, должно быть прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Зайцев также назвал нарушением присвоение нумерации делу, добавив, что протокол задержания Копайгородского, по его утверждению, был составлен с нарушениями требований УПК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-мэра Сочи по делу о растрате в особо крупном размере. Бывшего чиновника обвинили в растрате более 3 млн рублей, а также в присвоении двух земельных участков. Копайгородский свою вину не признал.

Бывшего мэра задержали в Луганске, куда он перед этим уехал для участия в спецоперации, а затем доставили в Москву. Копайгородский в суде заявил, что хочет вернуться в зону СВО.

Позднее, 29 сентября, стало известно, что в уголовном деле арестованного бывшего мэра Сочи могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе.