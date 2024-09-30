Москва, 30 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Системы оповещения населения на региональном и муниципальном уровне проверят 2 октября во всех субъектах России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«На одну минуту будет замещён эфир радио− и телеканалов. Таким образом подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — предупредили в ведомстве.

В рамках плановой проверки сотрудники МЧС удостоверятся в работоспособности муниципальных и региональных систем оповещения, пояснили в министерстве.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Как передавало ИА Регнум, в российских регионах 4 октября 2023 года также провели крупномасштабную проверку систем оповещения населения. В МЧС России призвали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и прослушать информационное сообщение.

В США в этот же день решили проверить систему оповещения населения. В российском ведомстве отметили, что проблем с работой системы не испытали, поинтересовавшись о ситуации на американском континенте.