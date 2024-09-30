Москва, 30 сентября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны признал вину и сотрудничает со следствием. О этом свидетельствуют судебные документы, сообщило «РИА Новости».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Несмотря на все доводы защиты обвиняемого, суд оставил его под стражей.

«Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны, намерений скрываться обвиняемый не имеет, вину признал, сотрудничает со следствием», — говорится в материалах дела.

Личность фигуранта, признавшего вину, не уточняется, но известно, что основными являются гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова. Всем вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, выписки из финансовых документов подтверждают причастность Андрея Есипова к поставке некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму 2 млрд рублей.

Компания «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения об изготовлении и поставке 20 040 бронежилетов для участников спецоперации. По версии следствия, фигуранты потратили полученные деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.

1 сентября свидетели подтвердили причастность руководителей «Пикета» к поставке некачественных бронежилетов. Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантами дела стали девять человек. Им предъявлены различные обвинения. Расследование дела продолжается, и список обвиняемых может пополниться.